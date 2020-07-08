30 سبتمبر.. تسليم 18 عمارة لأهالي "سن العجوز" بحدائق أكتوبر 

قال المهندس محمد مبروك، المشرف على الإسكان والخدمات بجهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه يجري حاليا أعمال التشطيب لـ 104 عمارات سكنية، مخصصة لنقل أهالي المناطق العشوائية في الجيزة وعلى رأسها منطقة "سن العجوز"، لافتا إلى أن العمارات مكونة من 2500 وحدة و90 محلا تجاريا و90 وحدة إدارية.

وأضاف "مبروك" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن المنطقة تتميز لوقوعها على طريق الفيوم وطريق الواحات، كما أن مساحة الوحدة الواحدة 90 مترا، عبارة عن 3 غرف نوم وصالة وحمام ومطبخ، وجرى تشطيبها على أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح أن هناك خطة لتسليم تلك الوحدات طبقا لتعليمات رئيس الوزراء ووزير الإسكان والجهاز، حيث سيتم تسليم 18 عمارة في 30 سبتمبر المقبل وتتوالى مراحل التسليم على أن تنتهي في نهاية فبراير 2021، لافتا إلى أن هناك مقترحا لزيادة عدد العمارات.