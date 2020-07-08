التصالح ينهي نزاع لاعب الأهلي شادي محمد وزوجته في قضية سرقة

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، وآخرين، على حكم حبسهم لمدة 3 سنوات، في اتهامهم بسرقة شقة اللاعب، لتصالح الطرفين وتنازل "شادي" عن القضية أمام المحكمة.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل زوجة شادي محمد في جلسة سابقة.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده فى مدينة شرم الشيخ.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية وميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.