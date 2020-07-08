بعد تكريمه من مسرح الطليعة.. أحمد مختار: مفاجأة جميلة

كرم مسرح الطليعة، أمس الثلاثاء، الفنان والمخرج المسرحي أحمد مختار، "أونلاين"، نظرا لمجهوداته وتقديمه عدد من المسرحيات على خشبة المسرح سواء مخرجا أو ممثلا.

وقال الفنان أحمد مختار، إن التكريم كان مفاجأة بالنسبة إليه، مؤكدا بأنه مرتبط بمسرح الطليعة منذ بداياته الفنية، حيث كان يحرص منذ أن كان طالبا بالجامعة على مشاهدة العروض التي تقدم على خشبة مسرح الطليعة.

وأضاف "مختار" أن مسرح الطليعة دوما كان سباقا في تقديم عدد من الأعمال المسرحية لمختلف أنواع العروض مثل مسرح العبث والمسرح التجريبي، وبأنهم كجيل شباب في ذلك الوقت تعلموا الفن والمسرح داخل مسرح الطليعة.

وأضاف "مختار" لـ"الوطن"، أن مسرح الطليعة أعطاه أول فرصة للإخراج المسرحي في مسرحية "صلوات فرعونية" والتي عرضت في المهرجان التجريبي، كما منحه فرصة إقامة ورشة للتمثيل مقدمة لشباب المسرحيين وكان نتاج تلك الورشة العرض المسرحي "الإسطبل"، مؤكدا بأن مسرح الطليعة له فضل كبير عليه، وكانت آخر العروض التي قام بتقديمها كممثل مسرحية "شباك مكسور" في نهاية عام 2019 من إخراج شادي الدالي، والتي عرضت على خشبة مسرح الطليعة.

ووجه الفنان أحمد مختار الشكر للمخرج شادي سرور مدير مسرح الطليعة على تكريمه والذي جعله يشعر بسعادة كبيرة لما قدمه خلال مشواره الفني على خشبة المسرح.