افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس، العرض المسرحي الجديد "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الفنانين والمسرحيين وسط حضور جماهيري كبير، في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يستمر العرض يوميا عدا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

يذكر أن العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.