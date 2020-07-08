رئيس نادي القضاة يحضر محاكاة لمحكمة الكترونية في الجامعة البريطانية

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه نفاذا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية؛ وفي إطار اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في متابعة كل المستجدات بشأن التقاضي الاليكتروني والتقاضي عن بعد.

لبى المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي الدعوة الكريمة من الدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة، لحضور محاكاة لمحكمة الكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية لطلاب الفرقة الثالثة من الكلية بإشراف المستشار الدكتور فهر عبدالعظيم، والمستشار وسيم سويلم، وكان ذلك في حضور لفيف من السادة المتخصصين على رأسهم السيد الأستاذ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.

وقد بدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتى الثالثة مساء بقيام عدد من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية بأداء المحاكمة الصورية الالكترونية لنزاع تجاري بكل مراحل الدعوى من الاتفاق مع المحامي وعمل التوكيل اللازم وإعلان صحيفة الدعوى وإثبات الحضور بالجلسات والمداولة في الحكم ثم صدور حكم أول درجة والطعن عليه وعقب ذلك صدور الحكم الاستئنافي.

وكان يتم رفع كل هذه المستندات للحاضرين على المنصة الاليكترونية أثناء أداء المحاكاة على برنامج "Microsoft Teams"، وقد أشاد الحاضرون جميعا بالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية

وثمن المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والسادة المشرفين ومن الكلية والجامعة على اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني، مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد لا سيما وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتمنى أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والأراء الفقهية التي يقوم بدراستها.

وأكد في نهاية اللقاء إن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد في ظل توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة للسيد وزير العدل في هذا الشأن وأنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن خطوات تنفيذية في هذا المجال، وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لكل الأنظمة القضائية المتطورة.