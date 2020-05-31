رئيس نادي القضاة يطلب تأجيل العمل بالقطاعات المزدحمة لبعد ذروة كورونا

أعرب المستشار محمد عبدالمحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، عن أمله وتمنياته في أن تلتزم الدولة بسياساتها الحكيمة التي اتبعتها منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وأن تتخذ قرارا بمد الحظر وتأجيل استئناف العمل بالقطاعات التي تشهد ازدحاما وتكدسا لما بعد فترة ذروة انتشار الفيروس التي أعلنت عنها، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وصحتهم التي هي أولى من أي اعتبار آخر.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لرئيس نادي القضاة نقلها عنه المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.