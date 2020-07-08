فيديو.. مرسيدس تشرح تداخل أكثر من مكون مستدام بسيارتها الكهربائية EQC

نشر المصنع الألماني "مرسيدس بنز" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، فيديو توضح من خلاله الشركة كيفية تداخل فلسفة تصميم سيارتها EQC X ذات الرفاهية المستدامة الحديثة، من البلاستيك المعاد تدويره إلى مواد الخام المتجددة، بالإضافة إلى أكثر من مكون مستدام.

ومن أهم مواصفات السيارة، تعتمد السيارة على محركين كهربائين يعملان في وقت واحد ليعطي قوة 402 حصان، و765 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتستمد تلك المحركات طاقتها من بطارية ليثيوم أيون 80 كيلو واط، حيث تستطيع السيارة قطع مسافة تتراوح بين 445 كم حتى 471 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة.

كما تتسارع السيارة من من حالة الثبات (0) إلى 100 كم/ ساعة، خلال 5.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كم/س.