فرحة بأدبي الثانوية الأزهرية والشعبة الإسلامية لسهولة الفسلفة والنصوص

أدى طلاب الثانوية الأزهرية، اليوم، امتحاني "الفلسلفة والمنطق" لـ"شعبة الأدبي"، و"الأدب والنصوص والمطالعة" لـ"العلوم الإسلامية"، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لـ"الوطن" أن الامتحانات سادها جو من الفرحة للطلاب، فلم يكن هناك أي هناك أي شكاوى من الطلاب داخل اللجان، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلقى القطاع أي شكاوى من الامتحانات.

ويتم رصد المخالفات التي وقعت على مستوى لجان الجمهورية، ليتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده المشيخة، أون لاين، عبر صفحتها الرسمية.

يذكر أن الأزهر الشريف أعلن أنه سيتم امتحان الطلاب في مادة كل يومين، لإعطاء الفرصة لجميعهم لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا، ويبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبا.