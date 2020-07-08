أحمد عز: أسرة "علاء الدين" تتبرع بأجورها في عرضي أسر الشهداء والأطباء

يستعد النجم أحمد عز لإجراء بروفات تحضيرية لمسرحية "علاء الدين" على مسرح "كايرو شو" خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لمعاودة استئناف عروضها خلال عيد الأضحي المبارك، على أن يسبقها عرضان يومي 23 و24 يوليو الجاري، أحدهما لأسر شهداء الوطن من الشرطة والجيش، والثاني للطواقم الطبية.

وقال "عز"، لـ "الوطن"، إن عرض 23 يوليو مخصص لأسر شهداء الوطن من الشرطة والجيش، بينما يُخصص عرض 24 يوليو للطواقم الطبية تقديراً لجهودهم في أزمة فيروس كورونا المستجد، التي ما زالت قائمة إلى الآن، مضيفاً أن هذين العرضين أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء والطواقم الطبية.

وكشف بطل المسرحية عن تبرعه هو وباقي الأبطال بأجورهم في العرضين، وهو أقل ما يمكن تقديمه بعد تضحيات الشهداء وجهود الأطباء والممرضين في الأزمة الراهنة، متابعاً: سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد اجتماعي وما إلي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويشارك في بطولة مسرحية "علاء الدين"، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، كريم عفيفي وسامي مغاوري، من إخراج مجدي الهواري.