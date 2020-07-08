الأوراق المطلوبة والمصروفات الدراسية للتقديم بجامعة الأهرام الكندية

تعلن جامعة الأهرام الكندية عن فتح باب القبول المبكر للعام القادم 2020-2021 لطلبة الثانوية العامة المصرية والعربية والشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية للالتحاق بإحدى الكليات الآتية:

- كلية الصيدلة.

- كلية الإعلام.

- كلية الهندسة.

- كلية التصميم والفنون الإبداعية.

- كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية إدارة الأعمال.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية اللغات والترجمة.

ويمكنك تسجيل بيانات الطالب وإصدار استمارة التقديم عن طريق ملء الاستمارة الالكترونية على موقع الجامعة، ويتم التواصل بعد الانتهاء من تسجيل البيانات لدفع مصروفات استمارة التقديم أو الحضور لمقر الجامعة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء كشرط أساسي لدخول الجامعة.

علمًا بأنّ القبول والالتحاق النهائي بالكلية يكون بعد تقديم وقبول جميع الأوراق الرسمية واستيفاء الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي تقرره الجامعة واعتماد وزارة التعليم العالي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

شهادة الثانوية العامة

1. أصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمي من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وليس صورة طبق الأصل.

2. أصل شهادة الميلاد + 6 صور شخصية.

3. الطلاب الذكور استمارة 2 جند + بطاقة 6 جند "إن وجد".

شهادة الثانوية العربية

1. أصل شهادة موثقة من السفارة التابع لها بلد الشهادة + تصديق الشهادة من الخارجية المصرية.

2. خطاب عدم ممانعة للطلاب (السعودية - الكويت - الأردن - فلسطين).

3. أصل شهادة الميلاد + 6 صور شخصية.

4. صورة الإقامة + صورة من جواز السفر.

شهادة الثانوية الأجنبية

1. أصل شهادة موثقة من السفارة التابع لها بلد الشهادة + تصديق الشهادة من الخارجية المصرية.

2. التسلسل الدراسي + 6 صور شخصية.

3. صورة الإقامة + صورة جواز السفر.

التحويل من جامعات أخرى

1. بيان درجات بختم وزارة التعليم العالي.

2. خطاب سحب إذا كان الطالب مسجل في إحدى الجامعات الخاصة في حالة استكمال الأوراق ودفع المصاريف.

3. محتوى علمي بختم الجامعة.

4. 6 صور شخصية.

5. رسوم التحويل 1000 جنيه مقاصة و1000 جنيه ملف.

المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2020-2021

كلية الصيدلة

82 ألف جنيه للطالب المصري، و8 آلاف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية الهندسة

53 ألف جنيه للطالب المصري، و5300 دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية طب الفم والأسنان

105 آلاف جنيه للطالب المصري، و10 آلاف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية إدارة الأعمال

45 ألف جنيهات للطالب المصري، و4 آلاف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية الإعلام إنجليزي

45 ألف جنيه للطالب المصري، و4 آلاف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية الإعلام عربي

40 ألف جنيه للطالب المصري، و3800 ألف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية علاج طبيعي

80 ألف جنيه للطالب المصري، و8 آلاف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية اللغات والترجمة

45 ألف جنيه للطالب المصري، و3800 ألف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية علوم الحاسب

48 ألف جنيه للطالب المصري، و4200 ألف دولار أمريكي للطالب الوافد.

كلية التصميم والفنون الإبداعية

55 ألف جنيه للطالب المصري، و6 آلاف دولار أمريكي للطالب الوافد.