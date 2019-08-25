شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس السبت، الحفل الذي أقامته جامعة الأهرام الكندية، بمناسبة تخريج دفعة 2019 من طلاب كلياتها.

حضر الحفل عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، والدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

في بداية كلمته أعرب "عبد الغفار" عن خالص التهنئة لأسرة جامعة الأهرام الكندية، وللخريجين، موجهًا تحية شكر وتقدير لكافة أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، على ما أولوه من رعاية واهتمام أكاديمي واجتماعي للطلاب طوال فترة دراستهم، كما وجه الشكر أيضًا لأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم وبناتهم الطموح والسهر خلال فترة الدراسة.

وأكد "عبدالغفار" أهمية حفلات التخرج في المؤسسات الأكاديمية، مشيرًا إلى أنها تعد مرحلة جني ثمار الجهد والعمل المشترك بين أطراف العمل في الحياة الجامعية، موضحًا أن الشباب هو أمل مصر في غدٍ مشرق، ينتظر منه الكثير لتحقيق رفعة مصر، فخريجي اليوم هم بمثابة دماء جديدة مؤهلة، يتم ضخها إلى سوق العمل؛ لتسهم في تنفيذ خطط التنمية في مصر.

وأشاد "عبد الغفار" بالتقليد الطيب الذي بدأته جامعة الأهرام الكندية العام الماضي، بتسمية كل دفعة باسم واحد من رموزها، مشيرًا إلى أن دفعة العام الحالي حملت اسم العالم الجليل الدكتور فاروق إسماعيل، لافتًا إلى تاريخه وعطائه المشرف منذ رئاسته لجامعة القاهرة، وحتى تأسيسه جامعة الأهرام الكندية، فضلا عن جهوده العلمية والأكاديمية.

وفي ختام كلمته حث "عبد الغفار" أبناءه الخريجين على ضرورة مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، وألا تنقطع صلتهم بالحقل الأكاديمي، مؤكدًا لهم أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات تخصصهم، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وأن يؤمنوا دائمًا بأن الإخلاص في العمل ثمرته النجاح الباهر، وأن عليهم مع نظرائهم من شباب مصر، دورًا شديد الأهمية في بناء حاضر ومستقبل هذ الوطن العزيز.

ومن جانبه أوضح الدكتور فاروق إسماعيل، أن الجامعة تحتفي اليوم بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الهندسة، والدفعة 11 من طلاب كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا، والدفعة 10 من طلاب كلية الصيدلة، وحرص الجامعة على الارتقاء المستمر بمستوى جودة كافة مكونات العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها، مشيرًا إلى أن الجامعة قطعت خطوات طيبة على طريق التعاون مع المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة، ونجحت إدارة الجامعة في التوصل إلى اتفاقيات وبرامج توأمة مع عدد من كبرى الجامعات الكندية والأمريكية المرموقة.

وأضاف "إسماعيل" إن الجامعة أنشأت قسمًا للذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع خطة الدولة في الاهتمام بهذا المجال الحيوي، لتصبح مصر دولة رقمية حديثة، مشيرًا إلى زيادة عدد الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية للدراسة بالجامعة.

ومن جانبه أكد عبدالمحسن سلامة أهمية جامعة الأهرام الكندية ودورها التعليمي والأكاديمي، مشيدًا بجهود الدكتور خالد عبدالغفار في تطوير منظومة التعليم العالي، ودعمه المستمر للجامعة وباقي الجامعات المصرية، وانضمام ثلاث كليات جديدة للجامعة، وهي كليات العلاج الطبيعي والفنون الجميلة، واللغات، معربًا عن أمله في بدء الجامعة قبول دفعات جديدة من الطلاب بهذه الكليات مع بداية العام الدراسي.