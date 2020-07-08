لافروف: القمة الروسية الأفريقية ستعقد في 2022 في إحدى دول القارة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أنّ القمة الروسية الأفريقية المقبلة ستعقد في 2022 على أراضي دولة أفريقية.

وقال الوزير الروسي -في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الأفريقي (مصر والكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا): "اتفقنا على إعداد مقترحات مناسبة تتيح بدء العمل على جدول أعمال القمة المقبلة، المقرر أن تبدأ في عام 2022، كما قلت".

وأشار لافروف، إلى أنّه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي، فالقمة المقبلة ستعقد في القارة الأفريقية، كما بحث أيضا القضايا الأمنية في مجال الطاقة في الدول الأفريقية، وقال: "بحثنا أيضًا احتياجات الدول الأفريقية من الطاقة، إذ إنّ الاحتياجات تنمو بسرعة مع الأخذ بعين الاعتبار معدل التنمية في دول القارة".

وتابع: "درسنا إمكانيات تعزيز الوضع الأمني في مجال الطاقة للدول الأفريقية، بما في ذلك ومن خلال التعاون مع روسيا الاتحادية، وفي مجال الهيدروكربونات وخاصة في مجال الطاقة النووية".

ووفقا لوزير الخارجية الروسي، أظهرت المحادثات اهتماما كاملا بمواصلة تعزيز التعاون في جميع المجالات ، بما في ذلك الاقتصاد والمجال الإنساني وفي إطار المشاورات السياسية.

وأضاف لافروف: "القضايا التي صاغها محاورونا الأفارقة اليوم، والمبادرات حول كيفية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية، ستجري مناقشتها في إطار نشاط رابطة التجارة والتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية".

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنّ التعاون مع الدول الأفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وتنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية، إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية".

واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الماضي، قمة "روسيا- أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، وعبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.