إجراء أول ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى عزل بلطيم

شهد مستشفى بلطيم النموذجي، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورنا المستجد، أول حالة ولادة قيصيرية لمصابة بالفيروس تدعى "عبير.ر"، والتي دخلت المستشفى وهي حامل في شهرها التاسع.

وقال الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى لـ" الوطن"، إن السيدة في العقد الثاني من عمرها، وأنها شعرت بآلام الولادة، ونٌقلت فورًا لغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، وأجريت لها ولادة قيصرية لها على يد الدكتور أمجد سعد، أخصائي النساء والتوليد والمتواجد ضمن الطاقم الطبي بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمود سعد أخصائي التخدير.

وأضاف "حامد"، أن السيدة حالتها مستقرة، لكنها ما زالت في الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنها أسمت طفلها "ياسين"، ليكون أول طفل يولد بالمستشفى.

وتابع مدير مستشفى بلطيم النموذجي، أنه سيجرى أخذ عينة من الطفل لتحليلها، للتأكد من خلوه من فيروس كورونا، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه، لكنه إجراء روتيني مُتبع وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.