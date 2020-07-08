ترامب عن ترشح كاني ويست: مثير للاهتمام.. والأخير: سأفوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ تصريح مغني الراب كاني ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية "مثير جدا للاهتمام".

وردا على قول كانييه ويست إنّه قد يترشح ضد ترامب، الذي سبق لمغني الراب وأعرب عن دعمه له، أكد ترامب لصحفيين في البيت الأبيض "قد يفعل ذلك".

وأعيد بث تصريح ويست (43 عاما) عبر "تويتر" حول ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية نصف مليون مرة وأثار مليون علامة "إعجاب".

وأوضح ترامب: "حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات"، مشيرا إلى أنّه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنّه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن".

يأتي ذلك فيما أكد ويست أنّه لم يعد يدعم الرئيس ترامب، وقال في مقابلة، نشرت اليوم، إنّه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

وقال ويست لمجلة "فوربس": "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"، والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية. ومضى يقول "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز".

وأعلن ويست الذي زار ترامب في المكتب البيضوي في العام 2018، وارتدى قبعة كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، ترشحه السبت تزامنا مع العيد الوطني الأميركي.

وكتب ويست في تغريدته السبت: "علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا، أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة". ولم يعط أي تفاصيل حول حملته الانتخابية المحتملة.