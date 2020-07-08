إصابات كورونا تتخطى 50 ألفا بعمان.. و30 ألفا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عبر تويتر، تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأظهرت بيانات الوزارة تجاوز إجمالي الإصابات 30 ألفا.

وفي سلطنة عمان، ذكرت وزارة الصحة عبر تويتر أنّ عدد حالات الإصابة بكورونا في السلطنة تخطت 50 ألف حالة اليوم، وأعلنت إصابة 1210 بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي الى 50207.

كما أعلنت ن شفاء 1005 وإجمالي المتعافين 32005. وأشارت إلى 9 وفيات جديدة بالفيروس وارتفاع عدد المتوفين إلى 233. بحسب ما ذكره قناة "العربية".

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عبر تويتر تسجيل 762 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، كما أعلنت تعافي 593 شخصا من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 42108.

وفي فلسطين، جرى تسجيل حالة وفاة لمواطن (62 عاما) من الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 23 وفاة.