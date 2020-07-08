صور.. البابا يجتمع بأساقفة أوروبا لمتابعة تداعيات فيروس كورونا

التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عبر تطبيق زووم على شبكة الإنترنت، بأساقفة إيبارشيات وأديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قارة أوروبا.

واستهل البابا الاجتماع بكلمة حملت عنوان "افرحوا في الرب كل حين"، ثم اطمأن البابا على الأوضاع الروحية والصحية والرعوية للكهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

شارك في الاجتماع أعضاء سكرتارية المجمع المقدس: "الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا جابرييل أسقف النمسا والمنطقة الألمانية بسويسرا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات".