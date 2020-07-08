10 إجراءات لفتح مصليات السيدات بعد أكثر من 100 يوم إغلاق

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها لاستكمال خطة عودة فتح المساجد، مرة أخرى، والتي بدأتها الوزارة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وتفتتح وزارة الأوقاف أولى مصليات النساء السبت المقبل، بعد أكثر من 100 يوم على قرار غلق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة.

وأعلنت الوزارة عن إعداد خطة لعودة مصليات السيدات ببعض المساجد الكبرى، وإعادة فتحها تدريجيا للصلاة تحت الإشراف الكامل لواعظات الأوقاف.

وقررت الوزارة أن يكون بدء التجربة من مسجد السيدة زينب، وذلك لسعة مصلى السيدات بها، ووجود الواعظات اللائي يقمن بالإشراف الكامل على المصلى.

وأكدت الوزارة أنه في حال التأكد من التزام جميع المصليات بالضوابط سيتم فتح المصليات الكبرى ببعض المساجد الكبرى التي يتوفر بها واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وسيتم التنسيق مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة قبل فتح أي مصلى للسيدات، وذلك للتأكد من تهيئة المصلى وتوفر الاشتراطات اللازمة لفتحه، وأخذ موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بفتحه.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة بسرعة وضع علامات التباعد اللازمة بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، مع تعقيم المكان قبل فتحه للصلاة.

وحددت الوزارة 10 إجراءات لافتتاح مصليات السيدات، وشملت:

1- يكون الفتح في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

2- يكون فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق.

3- يتم غلق المصلى فور انتهاء الصلاة وبما لا يجاوز نصف ساعة من وقت الأذان إلى إتمام عملية الغلق.

4- الوضوء بالمنزل وغير مسموح بفتح دورات المياه نهائيا.

5- ارتداء الكمامة مع حمل المصلى الشخصي ولن يسمح لأي سيدة لا ترتدي الكمامة ولا تحمل المصلى الشخصي بالدخول.

6- الالتزام التام بمواضع علامات التباعد كأماكن صلاة الرجال سواء بسواء.

7- لن يسمح بزيارة المقام على الإطلاق لحين إعادة فتحه للجميع عند انتهاء انتشار فيروس كورونا.

8- حرصا على سلامة الأطفال لن يسمح تحت أي ظرف بدخول الأطفال أو سيدة معها طفل.

9- غير مسموح باصطحاب أية أطعمة أو مشروبات إلى داخل المصلى.

10- فور اكتمال العدد المحدد سيتم غلق باب المصلى والاعتذار عن عدم التمكن من استيعاب أي عدد زائد عن الطاقة الاستيعابية للمصلى وفق مراعاة علامات التباعد.