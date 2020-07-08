قنصل الصين بالإسكندرية: نحن والدول العربية صديقان وشريكان حميمان

أكد قنصل عام الصين بالاسكندرية جياو ليينج، أهمية الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي عقدت فعالياته أول أمس، متابعة أنّ الصين والدول العربية صديقان وشريكان حميمان.

وأوضحت جياو ليينج - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - قوة العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى أنّ العلاقات الثنائية بين الجانبين استراتيجية وشاملة للمجالات كافة.

وقالت إنّ الرئيس الصيني شي جين بينج بعث برسالة تهنئة إلى الاجتماع، تؤكد أنّ الصين والدول العربية صديقان وشريكان حميمان، فمنذ تأسيس منتدى التعاون الصيني - العربي في 2004، شهد التعاون بين الجانبين تطورا شاملا ونتائج مثمرة في شتي المجالات.

وأشارت إلى أنّ التعاون بين الجانبين في سياق التحديات العالمية الناجمة عن الوباء الحالي له أهمية كبيرة وتأثير بعيد المدى.

وأوضحت أنّ الصين والدول العربية كانتا في قارب واحد يتشاركون السراء والضراء ويتبادلون المساعدة والحماية، وهذه صورة حية للمصير المشترك للصين والدول العرب.