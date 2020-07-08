سفير الصين يشيد بإنجازات مصر في مكافحة كورونا

أشاد سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالتقدم الذي أحرزته مصر في الجهود لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وقال: "لاحظنا انخفاض أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة الماضية تحت القيادة الحازمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبفضل جهود الحكومة المصرية وجيش مصر الأبيض الذين يقدمون تضحيات كبيرة لحماية السلامة الصحية للشعب".

وأضاف السفير الصيني، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية البث المباشر على فيس بوك، اليوم الأربعاء، أنّ منظمة الصحة العالمية والخبراء والاجتماعات الافتراضية التي عقدت لبحث مكافحة (كوفيد 19) أشادوا بجهود مصر لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أنّ الحكومة المصرية تبنت مؤخرا إجراءات تتضمن فتح الأعمال والمطاعم والفنادق والطيران والمواقع الأثرية والسياحية بهدف الحفاظ على التنمية الاقتصادية.

وأكد استعداد الجانب الصيني التام لمواصلة دعم جهود التعاون مع مصر لمكافحة الفيروس، ودعم الجهود للحفاظ على التنمية الاقتصادية من أجل رفاهية ورخاء الشعب المصري.

وعن اللقاءات والاتصالات، قال ليتشيانج إنّ الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، على تواصل دائم من خلال اتصالات هاتفية ومن خلال الرسائل بهدف تعزيز الجهود المشتركة للتعاون، مضيفا أنّ الرئيس السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مؤخرا مع الرئيس الصيني، اهتمامه بدعم العلاقات بين الجانبين وحرصه الشديد على تحقيق المنفعة المشتركة.

وتابع: "كان هناك اتصال هاتفي منذ أيام بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني، جرى التأكيد خلاله على الحرص الشديد والاستعداد والاعتزاز من الجانبين من أجل رفع وترقية العلاقات الصينية- المصرية في العصر الجديد".

وأوضح أنّ التواصل المستمر لم ينقطع يوم واحد بين البلدين، وجميع اللقاءات حتى الآن تتم عبر تقنية الفيديوكوانفرنس، وهو أسلوب جديد للتواصل بين المسؤولين، معربا عن تطلع بلاده لاستمرار التعاون بين الجانبين في المستقبل.

وأكد أنّ العلاقات المصرية - الصينية تعد نموذجا لأنها، أولا دولة عربية وأفريقية أقامت العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956، وبعدها أقامت الصين علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأفريقية والعربية، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين البلدين صمدت أمام التحديات والاختبارات عبر الزمن.

وأوضح السفير الصيني أنّ قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 5.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي بزيادة تقدر بنحو 1.12%، برغم تفشي (كورونا)، وأنّ الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر بلغت 35.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر العام الماضي 104 ملايين دولار، بزيادة تقدر بنحو 40% على أساس سنوي، في حين يبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر 7.5 مليار دولار.

وبشأن التعاون في مجال التعليم، أوضح أنّ الحكومة الصينية أصدرت توجيهات إلى جامعاتها بتقديم التسهيلات للطلاب الأجانب بمن فيهم الطلاب المصريون بعد تفشي (كوفيد- 19) والاهتمام بصحة وسلامة هؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أنّ طلابا مصريين يستكملون الدراسة في جامعات صينية بينما عاد 300 طالب مصري من مدينة (ووهان).

وأشار إلى أنّ التسهيلات التي تقدمها الجامعات الصينية تتضمن استكمال الدراسة للطلاب المصريين الذين غادروا البلاد عبر الإنترنت، بينما تقدم بعضهم بطلبات بتقصير مدة الدراسة.

وعن اللقاح الصيني، قال السفير إنّ الرئيس الصيني شي جين بينج، تعهد خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ73 للجمعية العالمية للصحة وكذلك قمة التضامن الصيني - الأفريقي لمكافحة (كوفيد 19)، بأن يكون اللقاح الصيني منفعة عامة عالمية، وبأنّ بيعه بأسعار معقولة عندما يكون جاهزا للاستخدام، مشيرا إلى أنّ الصين طورت 7 لقاحات في مرحلة التجارب السريرية ضمن 12 لقاحا يتم تطويره حاليا للفيروس داخل منظمة الصحة العالمية، وبهذا تعتبر الصين في طليعة دول العالم في هذا المجال.

وأكد استعداد الصين التام للتعاون مع مصر في مكافحة (كوفيد 19) بهدف المساهمة في التغلب على الوباء في إطار العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.