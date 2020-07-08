من 13 طابقا.. إزالة عقار مائل وإحالة أصحابه للنيابة العسكرية بالبحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إزالة عقار مائل ومخالف مكون من 13 طابقًا بمدينة إيتاي البارود، وإحالة أصحابه إلى النيابة العسكرية.

ووجه محافظ البحيرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتنسيق مع الشرطة والحماية المدنية، عمل كردون أمني حول العقار المائل، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار من السكان، مشيرًا إلى أن العقار مقام على مساحة 180 مترًا منذ عام 2016.

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وتم فصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على أرواح المواطنين.