محافظ الإسكندرية: "مافيش عقار مخالف هنسيبه ولابد من إزالته فورا"

قاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة عدد من العقارات المخالفة بمنطقة أبو تلات بنطاق حي العجمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإزالة العقارات المخالفة فورا ومعاقبة مرتكبيها منعا لانتشار المباني العشوائية.

وحذر محافظ الإسكندرية جميع التنفيذين قائلا "مافيش عقار مخالف هنسيبه ولابد من إزالته فورا" مؤكدا علي التصدي بكل حزم وقوة لظاهرة البناء المخالف وعدم التهاون في أي مخالفة وإزالتها فورا.

وخلال الحملة؛ أمر المحافظ الجهات التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة لإنهاء معاناة المواطنين.جاء ذلك بحضور السيد موسي رئيس حي العجمي، وجميع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.