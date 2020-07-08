مسؤول عسكري أمريكي: مستمرون في دعم الجيش اللبناني

أكد قائد القيادة المركزية العسكرية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، مشددا على استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم القوات المسلحة اللبنانية في إطار من الشراكة القوية بين جيشي البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال زيارته إلى لبنان، واجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأثنى الجنرال ماكنزي على الجيش اللبناني، مؤكدا أنّه يتمتع بقدرات متميزة على مختلف المستويات القتالية والتدريبية والتي يعززها التدريب الجيد والمتواصل، مشيرا إلى دعم القيادة العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني كونه يدافع عن استقلال لبنان وسيادته.

من جانبه، أثنى الرئيس اللبناني على الدعم الذي قدمه الجيش الأمريكي إلى نظيره اللبناني خلال معركة فجر الجرود (العملية العسكرية التي نفذها الجيش اللبناني صيف عام 2017 ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية مع سوريا)، مشيرا إلى أنّ القوات المسلحة اللبنانية نجحت في القضاء على عناصر الخلايا النائمة في الجماعات الإرهابية وتواصل مطاردتهم.

ويعتمد الجيش اللبناني في الجزء الأكبر من عملية التسلح وتطوير العتاد والمعدات، وبما يقارب نحو 90%، على المساعدات الدولية التي تقدمها الدول الغربية الداعمة والمانحة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم مساعدات عسكرية عبر مصدرين، الأول هو "الهبات" من خلال وزارة الدفاع الأمريكية وتشمل معدات عسكرية يعود اختيارها للجهة المانحة، والثاني هو برنامج المساعدات العسكرية المخصصة للبنان عبر وزارة الخارجية الأمريكية، بحيث تحدد قيادة الجيش اللبناني أنواع العتاد والمعدات والأسلحة التي تحتاجها، على أن يتم توفيرها من ضمن الموازنة الأمريكية المحددة لهذا الغرض.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في مارس من العام الماضي، استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب" .

وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار "في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".