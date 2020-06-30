الجيش اللبناني يستبعد اللحوم من وجبات العسكريين جراء الأزمة الاقتصادية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المؤسسة العسكرية استبعدت اللحوم من الوجبات التي تُقدم إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة، تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، اضطرت معها المؤسسة العسكرية، والتي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، إلى إلغاء اللحوم بشكل كُلي من الوجبات التي تقدم إلى العسكريين أثناء وجودهم في الخدمة.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورًا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنًا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بنقص المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح والخبز وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة على وقع التدهور الشديد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة.