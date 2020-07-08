عامل يقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بقنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، طعنًا بسكين، بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بسبب خلافات عائلية مع شقيقه.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع "حسين. م. ع"، 28 عامًا، عامل، ومقيم في قرية "هو"، بعد إصابته بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، والذي طعن شقيقه بسبب خلافات عائلية.

ونُقلت الجثة إلى المستشفى، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.