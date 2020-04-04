إصابة شاب بطعن سكين في مشاجرة عائلية بأسيوط

أصيب شاب بطعن نافذ بالصدر في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين أبناء عائلة "الجمسة "بالقوصية في محافظة أسيوط، وتم نقله إلى مستشفى القوصية المركزي ثم تحويله للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين أبناء عائلة "الجمسه" بالبندر دائرة المركز، ما تسبب في وقوع مصاب.

على الفور انتقلت قوات من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وتم السيطرة على المشاجرة.

بالمعاينة والفحص تبين إصابة "خالد سليمان عبدالنعيم"، 18 عاما، مقيم بذات الناحية مصاب بطعن نافذ بالصدر.

تم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وجرى نقل المصاب لمستشفى القوصية المركزي، وجاري تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري ضبط مطلق النار والسلاح المستخدم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.