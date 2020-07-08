حمادة هلال يشكر من قدموا له التعزية في وفاة والدته
المطرب يمر بفترة حزن شديدة بعد وفاة والدته
كتب:
ياسمين محمود
04:38 م | الأربعاء 08 يوليو 2020
قدم الفنان حمادة هلال الشكر لكل من قدم له التعازي في وفاة والدته عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك".
وكتب الفنان: "أشكر كل من قدم لي التعازي والمواساة في وفاة والدتي و اللي حاول يكلمني أثناء فترة مرض والدتي أو بعد الوفاة أو حاول يكون معايا في أزمتي، سامحوني لو ما قدرتش أرد على أي حد فيكم.. وشعور كل واحد على راسي.. أنا اليومين دول فعلا مش قادر أرد على حد ومش قادر أتكلم فعلا اعذروني وادعولى بالصبر ورجاء بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتي.. شكرا لكم جميعا.. وأسأل الله ألا يريكم أي مكروه".
يذكر أن الفنان حمادة هلال، قد انهار أثناء تشييع جنازة والدته، ودخل في نوبة بكاء حزنا على رحيلها.
وكانت والدة المطرب، قد توفيت صباح أمس، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.
وشيعت الجنازة ظهر أمس، ودفن جثمانها بمقابر العائلة.