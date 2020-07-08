حمادة هلال يشكر من قدموا له التعزية في وفاة والدته

قدم الفنان حمادة هلال الشكر لكل من قدم له التعازي في وفاة والدته عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك".

وكتب الفنان: "أشكر كل من قدم لي التعازي والمواساة في وفاة والدتي و اللي حاول يكلمني أثناء فترة مرض والدتي أو بعد الوفاة أو حاول يكون معايا في أزمتي، سامحوني لو ما قدرتش أرد على أي حد فيكم.. وشعور كل واحد على راسي.. أنا اليومين دول فعلا مش قادر أرد على حد ومش قادر أتكلم فعلا اعذروني وادعولى بالصبر ورجاء بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتي.. شكرا لكم جميعا.. وأسأل الله ألا يريكم أي مكروه".

يذكر أن الفنان حمادة هلال، قد انهار أثناء تشييع جنازة والدته، ودخل في نوبة بكاء حزنا على رحيلها.

وكانت والدة المطرب، قد توفيت صباح أمس، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشيعت الجنازة ظهر أمس، ودفن جثمانها بمقابر العائلة.