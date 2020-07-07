نجوم الفن يشاطرون حمادة هلال أحزانه في وفاة والدته

نعى عدد كبير من نجوم الفن، وفاة والدة الفنان حمادة هلال عبر السوشيال ميديا والتي وافتها المنيه صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت ريم البارودي عبر تويتر "خالص التعازي للصديق والأخ ⁧‫#حمادة_هلال‬⁩ في وفاة والدته "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" ‏ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل معاناتها مع المرض في ميزان حسناتها.

ونعى الملحن وليد سعد وفاة والدة حمادة، قائلا: "إنا لله و إنا إليه راجعون ‏البقاء لله في والدة أخويا الفنان حمادة هلال ‏نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله".

وكتب المنتج وليد منصور، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة النجم حمادة هلال بعد صراع مع مرض السرطان خالص التعازي للصديق والأخ حمادة هلال وأسرته (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل معاناتها مع المرض في ميزان حسناتها".

وكتب إيهاب توفيق عبر صفحته بالفسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي في وفاة والدة الفنان حمادة هلال رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

وكتبت مي كساب، "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة/ رجاء أم أخي وصديقي حمادة هلال أسألكم الدعاء وصلاة الغائب ربنا يصبر قلبك يا حمادة على فراقها الله يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى".

أما بهاء سلطان فنعى والدة حمادة، قائلا "إنتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صديقي وأخويا الفنان حمادة هلال أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكتب المطرب محمد شاهين "البقاء لله والدوام لله توفيت إلى رحمة الله تعالي والدة صديقي الغالي النجم حمادة هلال ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ادعولها بالرحمة والمغفرة ربنا يصبر قلبك ياحمادة".

وتوفيت والدة الفنان حمادة هلال بعد صراع امتد نحو عامين مع مرض السرطان، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، وشيع جثمان الراحلة إلى مقابر العائلة بطريق العين السخنة.