منهم الكينج والهلباوي.. جدول حفلات شهر يوليو بعد توقف 3 شهور

بعد غياب تام لأضواء المسرح استمر لمدة 3 شهور، تنفيذا للإجراءات الاحرازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يستعد عدد من الفنانين لأولى حفلاتهم الموسيقية بعد إعادة فتح دور السينما والمسارح مره أخرى، حيث أعلنت دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي عن تفاصيل عدد من الحفلات والمقرر إقامتها خلال شهر يوليو الجاري.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل عدد من الحفلات المعلن عن إقامتها خلال الشهر الجاري، والتي جاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية

حفل محمد منير

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل موسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، في تمام الساعة الـ8 مساء.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحده فقط بسعر 610 جنيهات.

حفل مسار إجباري

ويستعد أيضا فريق مسار إجباري إلى إحياء حفل غنائي على مسرح دار الأوبرا المصرية، إذ من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الحالي،في تمام الساعة 8 مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وطرحت الأوبرا سعر تذكرة حضور الحفل بـ160 جنيهًا.

حفل يحي خليل

ويتحضر الفنان يحيى خليل لإحياء حفل موسيقي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، يوم الجمعة 10 يوليو، الساعة 8 مساء، وطرحت دار الأوبرا تذاكر حفل رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي بسعر 85 جنيهًا.

حفل مي فاروق

كما أعلنت الفنانة مي فاروق، إحياءها لأول حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية، منذ انتشار جائحة كورونا، يوم الخميس المقبل، الموافق 9 يوليو.

ساقية الصاوي

حفل علي الهلباوي

ويستعد الفنان علي الهلباوي لإحياء حفل غنائي بقاعة النهر في ساقية الصاوي فرع الزمالك، يوم الجمعة 17 يوليو، من الساعة 8.30 مساء حتى 10 مساء.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بسعر 70 جنيهًا، ويمكن حجزها من خلال شباك التذاكر الخاص بالساقية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.

حفل أم كلثوم

ويعود فريق مسرح الساقية للعرائس، بحفلين متتاليين "أم كلثوم تعود من جديد" أول مرة بعد حظر التجوال الذي قررته الحكومة بسبب فيروس كورونا، الساعة 6 مساء، والساعة 8 مساء، الخميس 9 يوليو، في قاعة النهر بساقية الصاوي، وطرحت الساقية تذاكر الحفل بسعر 30 جنيها.