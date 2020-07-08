موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الأربعاء، الموافق 8 يوليو، في إطار مباراة إياب منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "استاد الاتحاد"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.