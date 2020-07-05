يستعد فريق ساوثهامبتون نظيرة مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد الموافق 5 يوليو، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وتستعرض "الوطن" موعد مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة في التقرير التالي...

موعد مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي

تُلعب مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب سانت ماري، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

القنوات الناقلة لمباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي

تذاع المباراة على قناة بي ان سبورت beIN Sports HD 1، ويقدم التعليق الصوتي على المباراة علي محمد علي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، إذ لعب 33 مباراة، فاز في 21، وتعادل في 4 مبارايات، وخسر 8، بينما يقع فريق ساوثهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد نقاط 40 نقطة، وحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4، ولديه 16 هزيمة.