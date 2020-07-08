تقرير روسي: نجل "أردوغان" كان مسؤولا عن تجارة "داعش" للنفط السوري

قال الدكتور ستانيسلاف إيفانوف الباحث الأول في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن السلطات التركية ورجال أعمال الظل في نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانوا يشترون النفط المهرب والمنتجات النفطية في شمال سوريا بشكل مباشر وعبر وسطاء لسنوات عديدة.

وأوضح في بحث لمركز دراسات "رياليست" الروسي، أن هذه التجارة كانت حية بشكل خاص خلال فترة ازدهار دولة "داعش" (2014-2017)، وكانت تركيا خلفية موثوقة وقاعدة للإرهابيين الدوليين من داعش، وعرضت وزارة الدفاع الروسية في وقت من الأوقات بوضوح شديد صورا من الفضاء الخارجي، حيث عبر مئات من جهاديي تنظيم "داعش" الإرهابي مع شاحنات الوقود في قوافل طويلة الحدود التركية، وسط مزاعم أن نجل "أردوغان" كان مسؤولاً عن هذا العمل غير القانوني.

ولفت إلى أن أنقرة تشعر اليوم بالضيق من اضطرارها لشراء منتجات نفطية من الأكراد الذين يكرهونهم، والذين يعيشون إلى حد كبير بسبب صادرات النفط والغاز، وملء ميزانية منطقة "روجافا" ذاتية الحكم والحفاظ على استقلالها عن دمشق.

وأوضح أنه على الرغم من أن الأكراد السوريين في السنوات العشر من الحرب الأهلية في سوريا لم ينتهكوا أبدا الحدود التركية ولم يقموا بهجوم واحد على الجيش التركي، تمكن "أردوغان" من إقناع موسكو وطهران بأن حقيقة وجود الحكم الذاتي الكردي مع رموز حزب العمال التركي المحظور في تركيا حيث يهدد المصالح الوطنية للدولة التركية.