تقرير روسي: نجل "أردوغان" كان مسؤولا عن تجارة "داعش" للنفط السوري

تقرير روسي: نجل "أردوغان" كان مسؤولا عن تجارة "داعش" للنفط السوري
كتب:
محمد حسن عامر
06:11 م | الأربعاء 08 يوليو 2020
قال الدكتور ستانيسلاف إيفانوف الباحث الأول في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن السلطات التركية ورجال أعمال الظل في نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانوا يشترون النفط المهرب والمنتجات النفطية في شمال سوريا بشكل مباشر وعبر وسطاء لسنوات عديدة.
وأوضح في بحث لمركز دراسات "رياليست" الروسي، أن هذه التجارة كانت حية بشكل خاص خلال فترة ازدهار دولة "داعش" (2014-2017)، وكانت تركيا خلفية موثوقة وقاعدة للإرهابيين الدوليين من داعش، وعرضت وزارة الدفاع الروسية في وقت من الأوقات بوضوح شديد صورا من الفضاء الخارجي، حيث عبر مئات من جهاديي تنظيم "داعش" الإرهابي مع شاحنات الوقود في قوافل طويلة الحدود التركية، وسط مزاعم أن نجل "أردوغان" كان مسؤولاً عن هذا العمل غير القانوني.
ولفت إلى أن أنقرة تشعر اليوم بالضيق من اضطرارها لشراء منتجات نفطية من الأكراد الذين يكرهونهم، والذين يعيشون إلى حد كبير بسبب صادرات النفط والغاز، وملء ميزانية منطقة "روجافا" ذاتية الحكم والحفاظ على استقلالها عن دمشق.
وأوضح أنه على الرغم من أن الأكراد السوريين في السنوات العشر من الحرب الأهلية في سوريا لم ينتهكوا أبدا الحدود التركية ولم يقموا بهجوم واحد على الجيش التركي، تمكن "أردوغان" من إقناع موسكو وطهران بأن حقيقة وجود الحكم الذاتي الكردي مع رموز حزب العمال التركي المحظور في تركيا حيث يهدد المصالح الوطنية للدولة التركية.