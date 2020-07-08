خبير: تحميل الألعاب المجانية يعرض الجهاز للاختراق وسرقة المعلومات

قال المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجلس أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه يجب إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سواء على مستوى الأسر أو الأفراد أو الدولة، حيث أن هناك بعد جديد من الحروب، وهي الحروب السيبرانية.

وحذر "عبدالمنعم"، خلال مداخلة عبر تقنية "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدم برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه جرى اكتشاف محاولات صينية للتنصت على الحكومة الأسترالية، ومن ثم فإن الأخيرة تحاول حجب تطبيق تيك توك، وهذه التطبيقات تجمع مئات المعلومات عن مستخدميها، مثل الصوت والفيديوهات والكلمات".

وتابع: "منع التطبيقات غير مجدي، لأنه سيظهر تطبيقات أخرى غير التطبيق الذي سنمنعه، وأساس التعامل على مواقع التواصل الاجتماعي هو الوعي ويجب ألا نتداول صورنا الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب ألا نضع صورنا على جهاز الكمبيوتر، فيمكن حفظها على الفلاش ميموري، وألا تكون بياناتنا متصلة بالإنترنت".

وأشار إلى أن المؤسسات العالمية على غرار فيس بوك أو جوجل درايف تتعرض للاختراق: "لازم منتعاملش بمنطق معنديش حاجة اخاف عليها، لأن من خلالك ممكن يتم اختراق بيانات الأسرة أو المؤسسة داخل الحكومة".

وشدد، على أهمية عدم تحميل برامج مجهولة المصدر أو الألعاب المجانية لتجنب الاختراق، أو تحميل برامج من مصادر مجهولة: "مثلًا لما تحمل لعبة مجانا من مصدر مجهول وتوفر 20 دولار، ممكن تكون نزلت برنامج تصنت أو تجسس على جهازك يؤدي إلى سرقة معلومات جهازك، ويجب تشفير الميموري كارد، وتجنب الضغط على روابط لا نعلم مصدرها".