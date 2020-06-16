خبير أمن المعلومات: "مش أي حد يعرف يجيب IP الأجهزة"

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري او انتهك حرية الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج سلعة أو خدمات دون موافقته أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أخبار أو صور في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومة المنشورة صحيحة أو غير صحيح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن القانون نص على معاقبة بالحبس لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو بإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وتابع، أنه من أسباب التنمر الإلكتروني حب البعض للظروف، فيقومون بكتابة بعض الأشياء المستفزة كنوع من أنواع الشهرة، وآخرون يتنمرون لأنهم يعتقدون أنهم أضل من الشخص المعتدى عليه، وهناك أيضًا "ناس عندهم فراغ".

وواصل: "أنا أنشر فيديوهات توعية ولا أروج لأي سلعة ورغم ذلك أتلقى تنمرا وألفاظا ليست لطيفة، والموضوع لا علاقة له بالمحتوى المقدم من الشخص، وفي الماضي كان لا يتم الوصول إلى أصحاب هذه الجرائم، لكن الآن إدارة جرائم تقنية المعلومات تهتم بالبلاغات وتتبع هذا الشخص ويتم الحصول على IP".

وأردف: "مش أي حد يعرف يجيب IP أي حد ودي معلومة خاطئة، الـIP هو عبارة عن مزود الخدمة، واللي يقدر يجيبه هي شركات الاتصالات، وتستطيع ترجمة الـIP إلى عنوان مستخدم أو رقم هاتفه، والموضوع ليس سهلا وبالفعل فتح بابا للنصب على الإنترنت، وكل هذا من خلال نيابة وإجراءات معينة".