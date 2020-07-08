"بلومبرج": البنك الأهلي الأول على مستوى أفريقيا في ترتيب القروض

أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية، عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2020 احتفاظ البنك الأهلي المصري بالمركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في ترتيب القروض المشتركة، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني أفريقيا كمسوق للقروض المشتركة، بحصة سوقية وصلت إلى 27.23% من إجمالي القروض المشتركة في القارة بأكملها.

وذكرت بلومبرج، أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حصل البنك الأهلي المصري على المركز الثالث عن القروض المشتركة التي قام فيها بدور وكيل التمويل، وعلى المركز الرابع كمسوق لتلك القروض والسابع كمرتب رئيسي، وذلك بعد مؤسسات وبنوك دولية عديدة، وهو الإنجاز الذي يأتي نتيجة قدرة البنك الأهلي المصري على إدارة اثنى عشر صفقة تمويلية بقيمة تعدت 74 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هذا النجاح يأتي نتيجة لاهتمام البنك بدعم الاقتصاد القومي، بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادي في مختلف قطاعات الدولة خاصة القطاعات الحيوية، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد والعالم في الفترة الأخيرة من تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أهمية صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التي تساهم بفاعلية في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل، والتي تعد من أهم أولويات الدولة، كما يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربط البنك بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية.

وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عن اعتزاز البنك باستمراره في الاحتفاظ بتلك المكانة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وافريقيا، مؤكدًا أنه يعد تتويجًا للجهد المبذول من كافة العاملين وكذا التكامل المستمر بين كل قطاعات البنك المعنية واستكمالًا لخططه التي تهدف إلى الحفاظ على مكانته باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا إلى أهمية تطوير العنصر البشري والذي يعتبره البنك ثروته الحقيقية، حيث يهتم البنك بتدريب العاملين علي أحدث الأساليب العالمية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة والمبتكرة، التي تواكب التطورات المتلاحقة محليًا وعالميًا.

وقال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، إن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يعكس قوة العلاقة بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي والتفاهم والتناغم بين البنوك للوصول إلى نتائج مشرفة تنعكس على اقتصاد البلاد، وهو ما يدعم قوة الجهاز المصرفي المصري.