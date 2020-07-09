عادل الغضبان: موانئ بورسعيد لم تتأثر بجائحة كورونا

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل بمينائي غرب وشرق بورسعيد لم يتأثر بتداعيات جائحه كورونا حيث استمر في سيره بمعدلاته الطبيعية وسط تطبيق صارم لكل الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الجائحة.

وأوضح المحافظ أن ميناء شرق بورسعيد سجل معدلات أعلى في تداول سفن الحاويات خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط تسهيلات وخدمات متميزة قدمتها الدولة لتداول السفن بمواني محور القناة الملاحية، وفتحت الطريق أمام الخطوط المهاجرة لإعادة ترتيب الأوراق للعودة الي التعامل مع الميناء.

وأشار المحافظ إلى أن ميناء غرب بورسعيد شهد النشاط نفسه في حركة التداول به خلال الفترة الأخيرة بعد جائحة كورونا وبمعدلات طبيعية لسفن الحاويات والبضائع العامة، ونجحت الإجراءات الصارمة لتطبيق كل شروط الاحتراز والوقاية من الفيرس في انتظام العمل بالمواني دون أي مشكلات.