عاجل.. شكري: دعم التشدد في ليبيا يجب أن يتوقف فورا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الوضع الليبي يتأزم بسب نقل أطراف إقليمية للمقاتلين من سوريا وأماكن أخرى، وهذا تهديد لأمن الليبيين وللدول المجاورة، ومنطقة حوض البحر المتوسط، ويشكل خطرًا محدقًا على مصر.

وأضاف خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا: "لن نتهاون مع مثل هذا التهديد، والذي تدعمه تدخلات أجنبية مباشرة".

وتابع: "دعم التشدد يجب أن يتوقف فورًا، ومن واجبنا وضع حد لأنواع المساعدة للاطراف الخارجية الذين لا يهمهم استقرار البحر المتوسط، ويجب علينا حماية مستقبل أبنائنا والشعب الليبي".

وأردف وزير الخارجية، إن مصر تأمل أن تتأكد من بقاء ليبيا خالية من التدخلات الأجنبية ودعم هذه الأمة العظيمة من أجل القيام بدورها كقوة خير واستقرار في العالم العربي وأفريقيا.