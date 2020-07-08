عبدالباسط بن هامل: لا نعول كثيرا على مجلس الأمن لإنقاذ ليبيا

قال الكاتب الصحفي الليبي، عبدالباسط بن هامل، إن المواطن الليبي لا يعول كثيرا على جلسات مجلس الأمن لوجود انشقاقات كبرى بين دول العالم فيما يحدث في ليبيا، مع عدم وجود نيه قوية لإيقاف التدخل الأجنبي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، أنه لا توجد شفافية في إيضاح أسماء الدول المتداخلة في ليبيا، ومن غير المتوقع الخروج بقرار جريء وموحد لإيجاد حل للأزمة الليبية والتنديد بالتدخل التركي في ليبيا، موضحا أنه وبالرغم من قرار مجلس الأمن بمنع التسليح في ليبيا مازال التسليح للميليشيات والجماعات الإرهابية مستمرا.

وأكد أن أعضاء مجلس الأمن يسعون لزعزعه الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط عن طريق ليبيا، وتريد عدد من الدول بأن تكون الحدود المصرية والتونسية مهددة دائما بما يحدث في ليبيا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعرف الشرعية وفق مصالحه الخاصة وليس وفق مصالح الدول.

وتابع: "نحن لا نريد تدويل الأزمة، ولكن كنا نطمح بحل الأزمة الليبية عن طريق خطة القاهرة التي اقترحها ووضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر الأمن والأمان في ليبيا".