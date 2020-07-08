شكري: الاستقرار في ليبيا يتوقف على تشكيل حكومة مستقلة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تدعم إيجاد حل دبلوماسي لتوحيد ليبيا، كما ظهر في بيان القاهرة، والذي يتماشى مع مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، أن الاستقرار في ليبيا يقف على تشكيل حكومة مستقلة يتفق عليها جميع الليبيين ومجلس النواب والتصدي للإرهاب وتوحيد الجيش وضمانات لتوزيع عادل للثروة.

وتابع أن مصر عازمة على الحفاظ على الحل الدبلوماسي، مشددًا على أن الرئيس السيسي أكد أهمية التوقف عن جميع الأعمال العسكرية ووقف إطلاق النار فورًا لإعطاء الفرصة السياسية لتشمل جميع الأطراف المشروعة في ليبيا للوصول إلى حل دبلوماسي ليبي.

وأردف أن جلسة مجلس الأمن تعطي فرصة فريدة للدعوة إلى وقف إطلاق نار شامل في ليبيا: "هذه ستكون خطوة مهمة جدًا في إنعاش المحادثات السلمية بالرعاية الأممية وفي سياق مؤتمر برلين".

وأوضح: "من الأهمية بمكان على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهد من أجل مساعدة الليبيين على تحقيق الاستقرار في بلادهم ومصر سوف تقدم المساعدة والدعم إلى ليبيا جارنا المباشر والذي تربطنا بهم أواصر تاريخية ومن أجل حماية وحدة وسلامة الأراضي وأن تكون هنالك مؤسسات تشرف على البلاد".