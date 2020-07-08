استشاري مناعة: لا يوجد لقاح مثبت علميا للقضاء على كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري المناعة والتجارب السريرية بأمريكا، إن منظمة الصحة العالمية لا تتبع الحكومة الأمريكية ولا تعد توصياتها ملزمة لكافة الدول في تطبيق إرشاداتها بخصوص فيروس كورونا، بينما تختار كل دولة الإجراءات المناسبة لها لتطبيقها.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه في ضوء احتمالات انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء: "اللي موجودين حواليهم في الأوضة ممكن يتصابوا"، موضحًا أنه على الجميع الإلتزام بارتداء الكمامة خلال الأشهر المقبلة، وذلك ما أهملته بعض الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية ما أدى إلى زيادة أعداد الإصاباتـ فيما بين مواطني تلك الولايات.

وأكد أن كل ولاية أمريكية تضع خططا منفصلة لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما أثر على تفاقم أعداد الإصابات لعدم أخذ الأمر بجدية في بعض الولايات، مشيرا إلى أنه وحتى اليوم لم يتوصل العلماء لعقار بعينه من شأنه القضاء على فيروس كورونا، ولكن ما يحدث منذ بداية جائحة الفيروس وحتى الآن هي تجارب سريرية لم يُعتمد أي منها بشكل نهائي لعلاج الفيروس.