 السودان يسجل 87 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة، فيما تم شفاء 40 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الاربعاء عن التقرير الوبائي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 59 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 266 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10084 حالة، بينها 636 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5074 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.