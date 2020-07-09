خطة البحيرة للقضاء على العشوائيات.. تعرف على المخطط التفصيلي

فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وتنظيم عملية البناء سواء فى المدن الجديدة أو القرى، أعلنت محافظة البحيرة إنه تم خلال الفترة الماضية اعتماد الحيز العمراني لعدد 15 مدينة و468 قرية بنسبة 100%، بالإضافة إلى الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لعدد 13مدينة و344 قرية.

وجار الانتهاء لعدد 134 قرية ومدينتين وبالنسبة للمخطط التفصيلى، فى الوقت الذي تم الانتهاء فيه من إعداد مخططات تفصيلية لعدد 15 مدينة و334 قرية بنسبة 94%.

"الوطن" تنشر تفاصيل المخططات التفصيلية لبعض القرى بمدن ومراكز المحافظة حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي لكل من: قرية شهاب الدين الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل بمركز ومدينة رشيد، قرية قليشان التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان بمركز ومدينة إيتاي البارود، مشروع تقسيم الأصدقاء وتقسيم منطقتين بمدينة كوم حمادة، ومشروع تقسيم بمنطقة كفر الدوار، اعتماد المخطط التفصيلى للوحدة المحلية لقرية الربدان بمركز ومدينة شبراخيت.

وصرحت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط العمراني، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.