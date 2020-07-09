أوس أوس عن وفاة نجله: "مايتعزش على اللي خلقه"

نشر الفنان أوس أوس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليرثي من خلالها ابنه المولود علي.

وكتب، "مفيش كلام يتقال غير الحمد لله حتة مننا سبقتنا فى الجنة بإذن الله..ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة في الدنيا بس مايتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون أحن عليه من ربنا".

وأضاف، "بإذن الله يكون فى كفالة سيدنا إبراهيم إلى أن نلتقى يا حبيبى ..ربنا يصبرنا على فراقك يا على وربنا يربط على قلبنا أنا ورويدا ويخليلنا عمر يا رب ..وربنا يبعد أي حاجة وحشة عننا وعن أى حد اللهم آمين ونتقابل قريب يا علي، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

يذكر أن نجل الفنان أوس أوس توفي منذ أيام، وقد ذكر سابقاً أن سبب الوفاة طبيعية.