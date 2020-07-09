3 تثبيت و2 خفض.. تعرف على رحلة أسعار الوقود منذ يوليو الماضي

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم، تثبيت سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك، حيث تم تثبيت سعر بنزين 95 وبنزين 92 وبنزين 80، والسولار، فيما لم تتغير باقي أسعار المنتجات البترولية.

وجاءت الأسعار كالتالي البنزين 95 بسعر 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 بسعر 7.50 جنيه للتر، والبنزين 80 بسعر 6.25 جنيه للتر.

وكانت اللجنة قد قررت خلال الاجتماعات السابقة لها لتحديد الاسعار بخفض الأسعار مرة وتثبيت مرتين وفي المرة الماضية خلال شهر أبريل قررت اللجنة خفض الأسعار بقيمة 25 قرشا، وكان قرارها اليوم بتثبيت السعر، ليكون حتي الآن منذ بدء عمل اللجنة اتخاذ 5 قرارات منهم الأولي في يوليو 2019 خفض السعر والثانية تثبيت في أكتوبر 2019، والثالثة تثبيت السعر في يناير 2020، والخامسة قرار بخفض السعر 25 قرشا في أبريل 2020، وكان القرار الأخير الذي اتخذته اليوم بالتثبيت.