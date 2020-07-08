في أقل من يومين.. زيادة جديدة في أسعار البنزين بتركيا

أعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا، أمس، زيادة جديدة في أسعار الديزل، ليسجل لتر الديزل زيادة بقيمة 10 قروش اعتبارًا من منتصف الليل، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها مساء أمس على آخر زيادة في أسعاد الوقود.

ونقلت جريدة "يني تشاج" التركية، عن البيان الصادر عن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا، أنّ سعر لتر الديزل ارتفع بمقدار 10 قروش، ليصبح سعر بيع اللتر بإسطنبول 6.38. ليرة تركية بدلًا من 6.28 ليرة، مشيرة إلى أنّ الأسعار قد تختلف قليلا بين تجار الوقود والمدن بالمحافظات المختلفة بحسب ما ذكرته موقع " تركيا الآن".

وأعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا، أمس، زيادة جديدة في أسعار الديزل، ليسجل لتر الديزل زيادة بقيمة 10 قروش اعتبارًا من منتصف الليل، وذلك بعد أقل من مرور أسبوع على أخر زيادة في أسعاد الوقود.

وأصدر اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا، أنّ سعر لتر الديزل ارتفع بمقدار 10 قروش، ليصبح سعر بيع اللتر بإسطنبول 6.28 ليرة تركية بدلًا من 6.18 ليرة، مشيرة إلى أنّ الأسعار قد تختلف قليلاً بين تجار الوقود والمدن بالمحافظات المختلفة.

وتأتي الزيادة الأخيرة بعد أيام من إعلان الاتحاد ارتفاع أسعار الوقود في تركيا يوم 2 يوليو الحالي، إذ سجلت أسعار البنزين ارتفاعًا بقيمة 11 قرشًا، بينما سجلت أسعار الديزل ارتفاعًا بقيمة 10 قروش.