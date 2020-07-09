"إعداد الدعاة" بالوادي الجديد يستعد لاختبارات نهاية العام

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز إعداد الدعاة بالمحافظة والتابع للمركز الثقافي ووزارة الأوقاف، السبت المقبل، وتنتهي يوم 20 من يوليو، بدار مناسبات المجمع الإسلامي بالخارجة، ميدان الشعلة بالطابق الثاني من المجمع.

وقالت سعاد عبدالشهيد مدير مركز إعداد الدعاة بالمحافظة، في بيان صحفي، إن المركز به 18 دارسًا من أبناء المحافظة رجال وسيدات، ممن اجتازوا اختبارات القبول بالمركز لتخريج الأئمة والدعاة المعتمدين من وزارة الأوقاف.

وأضافت عبدالشهيد، أن فترة الدراسة بالمركز عامان، يحصل بعدها الدارس على شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف تؤهله للخطابة في المساجد وإلقاء الدروس الدينية والعمل الدعوي تحت إشراف وزارة الأوقاف في ظل وجود عدد كبير من الخطباء من غير خريجي الأزهر الشريف، ما يتطلب دراستهم في مركز إعداد الدعاة بشرط اجتياز الاختبارات في الفقه والقرآن الكريم وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عال كحد أدنى ومن غير خريجي الأزهر الشريف.

وأوضحت أن هذه هي الدفعة الثانية لخريجي المركز بالمحافظة وتضم 18 دارسًا من الرجال والسيدات وهناك توقعات بزيادة المقبلين على الدراسة بالمركز السنوات المقبلة، كما أن الاختبار التحريري ستكون 11 يوليو في مادة الفقه والحديث الشريف وعلومه "ورقة امتحانية واحدة"، ويوم 15 يوليو الجاري، في مادة السيرة النبوية وقضايا التجديد "ورقة امتحانية واحدة" ويوم 20 يوليو في مادة اللغة العربية ورقة امتحانية واحدة، وسيعلن عن الامتحان الشفوي لاحقا.