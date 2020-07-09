رمضان عبدالمعز: حل أي مشكلة ليس مستحيلا طالما اقترن بالتسبيح

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إن النبي محمد عليه السلام، سيعرف أمته يوم القيامة من خلال الوضوء، مستشهدا بالحديث النبوي: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًّا مُحجَّلين مِن أثر الوضوء، فمَن استطاع منكم أن يُطيل غرَّتَه فليفعَلْ".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "النبي محمد، حذرنا من الإسراف، والله لا يحب المسرفين، في ناس تقعد ساعتين في الوضوء".

من ناحية أخرى، أكد الداعية الإسلامي، أنه لا يوجد أغلى من ذكر الله، بالتسبيح، لافتا إلى أنه لا مستحيل أو أمر أو مشكلة أو هموم يصعب حلها ما دام يسبح العبد ربه، لأنه يصنع المعجزات حتى مع الأنبياء.

وتابع: "سيدنا زكريا كان يسبح ربه، ولا يكلم الناس إلا رمزا لمدة 3 أيام، حتى كلمته الملائكة وهو قائم يصلى فبشرته بمنح وعطايا، الله له وهو سيدنا يحيى"، مستشهدا بقول الله تعالى: "قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ".