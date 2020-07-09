سائق توكتوك أعاد الذهب لصاحبه: مش هاكل حرام.. والجواهرجي: جميله على راسي

ضرب سائق توك توك في قرية منشية البدوي مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، المثل في الأمانة بعدما أعاد كيس ممتلئ بالذهب إلى صاحبه وسلمه له داخل محله ليطلق عليه أهالي قريته "السائق الأمين" رغم ظروفه المادية والصحية القاسية .

التقت "الوطن" محمد صبري عبدالعزيز، سائق التوك توك، في بث مباشر على صفحتها بالفيس بوك، من داخل محل حمدي فتوح، صاحب محل الذهب، وسط سعادة السائق بحصوله على مكافأة صاحب المحل وقدرها 5 آلاف جنيه.

قال محمد صبري: أنا عندما وجدت الكيس ووجدت أن به ذهب، انتظرت أن ينادي أحد في مكبرات الصوت عليه، ولم أسمع أحد، وتقابلت في صلاة المغرب مع أحد أقاربي، وحكيت له علي ما حدث معي، فأكد أن محل حمدي فتوح أعلن أنه فقد كمية من الذهب، فعدت للبيت وأخذت الذهب، وسلمته لصاحبه.

وأضاف صبري لـ"الوطن": أنا لم أفكر أبدا في أخذ الذهب لي ولم أفكر في ظروفي المادية الصعبة فأنا لدي قرض قدره 25 ألف جنيه، وأعمل لأسدده، وبي إصابة في ساقي منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تساقط الجلد منها، وتحتاج إلي عملية كبيرة ولا أستطيع على مصاريفها، متابعا: "يحرم عليا أدخل جنيه حرام لبيتي، مش هاكل حرام".

وأكد صبري فتوح، صالح المحل، إنني لم أفكر أبدا في تقديم شكوى بعد ضياع الذهب من العامل بالمحل فأنا أشهد له بالأمانة، واستعوضت ربنا، لكن كانت ثقتي كبيرة أن الذهب سيعود لي إذا عثر عليه أحد من أهل قريتي الطبيبين، ولأنه كله أمانات لدى أهالي البلد وكل دوري كان إصلاحه فقط، مضيفا: "جميله على راسي".