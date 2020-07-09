3 فنانين يفجعهم الموت خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الحزن داخل الوسط الفني، بعد فقدان 3 فنانين لأقارب لهم، الذين رحلوا عن عالمنا بعد معاناة مع المرض.

أول حالات الوفاة كانت والدة المطرب حمادة هلال، التي توفيت داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونفى حمادة هلال إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها تعالج من مرض السرطان منذ نحو عامين.

ونشر حمادة هلال ناعيًا والدته عبر حسابه بفيسبوك بكلمات مؤثرة، قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى وكنتي راضية طول الوقت وحامده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وإخواتي على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايمًا تفرحي اللي حواليكي".

وفاة والدة محمد علاء

توفيت والدة الفنان محمد علاء، صباح الأربعاء عقب خضوعها لعملية قلب مفتوح داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وأعلن "علاء" نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال على الهاتف".

وفاة ابن عم مصطفى قمر

وأعلن الفنان مصطفى قمر، وفاة ابن عمه وكتب عبر انستجرام "توفى إلى رحمة الله ابن عمي.. سامح قمر ربنا يرحمه برحمته".

وأضاف، "كنت بحبه جدا كان زي أخويا بالظبط وكان سند لينا، الطيبة والجدعنة والرجولة ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر كلها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوله بالرحمة".