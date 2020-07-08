"الصحة": من المتوقع التوصل للقاح كورونا بعد 6 أشهر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، إن اللقاحات الخاصة بالفيروس ما زالت في مراحل التجارب سواء اللقاحات المصرية أو في كل دول العالم، "إحنا خدنا وعود من أكتر من شركة وأكتر من دولة إنه ممكن على آخر السنة دي أو أول السنة الجاية يكونوا وصلوا لمصل للفيروس".

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن اللقاحات المصرية التي أعلن عنها وزير التعليم العالي ما زالت في ضوء التجارب، فالخروج للقاح لفيروس جديد يحتاج وقت طويل أطول من التجارب على الأدوية.

وتابعت: "المصل لازم يتم تجريبه الأول وبطرق مختلفة ومراحل مختلفة، ونشوف معدلات الاستجابة، ونشوف نجربه على عدد كبير من الناس، ده بياخد فترة زمنية طويلة، الجهود مكثفة حاليا عشان نطلع بالنتيجة بسرعة، تطلع النتيجة".

وأكدت أن المستشفيات التي كانت مخصصة للعزل أصبحت تعود بشكل تدريجي لعملها الطبيعي، مثل مستشفى الشيخ زايد، وسيتم عمل ذلك بالتتابع.

وتابعت: "الدول اللي عملت حظر كامل والدول اللي عملت حظر جزئي أو اللي معملتش حظر كان نسب الإصابة بهم متقاربة وده اللي استندنا إليه عندما أخذنا القرار إن مفيش حظر كامل، مينفعش نتخلى عن المحاذير، ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لازم".