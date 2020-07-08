الصحة العالمية: أفريقيا تسجل أكثر من نصف مليون إصابة كورونا

ذكر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، أن القارة سجلت رقما قياسيا للإصابات بفيروس (كورونا)، بلغ حتى الآن أكثر من نصف مليون حالة.

وأعربت المنظمة -في تقرير اليوم الأربعاء- عن قلقها من الارتفاع الحاد في عدد الحالات في بلدان أفريقية عدة.

وأكدت أنه في أقل من خمسة أشهر أودى الفيروس بحياة نحو 11 ألفا و959 شخصا ليتجاوز عدد ضحايا (كورونا) نظيره لضحايا أسوأ تفش لفيروس (إيبولا)، الذي بلغ 11 ألفا و308 أشخاص خلال الفترة بين عامي 2014 و2016.

جنوب أفريقيا تضم 29% من إجمالي الإصابات

وقال التقرير إن عدد الحالات زاد بأكثر من الضعف في 22 دولة في المنطقة خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن ما يقارب ثلثي بلدان القارة يشهد انتقالا مجتمعيا للعدوى، منوها بأن جنوب أفريقيا وحدها تضم 29% من إجمالي الإصابات في القارة.

وأوضح أن اتجاه النمو المتسارع للإصابات ليس متجانسا في جميع أنحاء القارة، وأن بعض البلدان سجل ارتفاعا مطردا في الحالات.

وذكر أن إريتريا وجامبيا ومالي وسيشيل وتوجو تشهد أوقاتا مضاعفة طويلة ومعدلات نمو منخفضة، وأن سيشيل لم تسجل أي إصابة جديدة منذ ما يقرب من شهرين ولكن في الأسبوع الماضي كانت لديها عشرات الحالات الجديدة المرتبطة بأفراد طاقم سفينة صيد دولية.

وأفاد تقرير المنظمة الدولية بأنه مع تضاعف عدد حالات الاصابة في أكثر من ثلث البلدان الأفريقية خلال الشهر الماضي، إلا أن خطر الفيروس يتصاعد في ظل الأنظمة الصحية الهشة.

وأشار إلى أن القارة تجنبت -حتى الآن- الكارثة، منوها بأنه حال استمرار تعزيز تدابير الصحة العامة الرئيسية مثل الاختبار وتتبع الحالات المخالطة وعزل الحالات يمكن إبطاء انتشار الفيروس إلى مستوى يمكن التحكم فيه.

وأكد أن 88% من حالات الإصابة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أقل ما يعود إلى أن سكان إفريقيا شباب نسبيا. ولفت إلى أنه مع ذلك فإن احتمال الوفاة جراء الإصابة بالفيروس يرتفع مع ارتفاع العمر والأمراض المصاحبة للشيخوخة، مؤكدا أن خطر الوفاة بين المرضى الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما أعلى بعشر مرات عن من تقل أعمارهم عن 60 عاما.